Roma, 13 gen. (askanews) - "A oggi sono state installate 67 tensostrutture, tra stalle per bovini da latte e da carne, fienili, ovili e altre strutture di emergenza. Abbiamo cominciato la raccolta delle domande dei produttori per l'attivazione del rimborso del 100% per le dotazioni e per le attrezzature produttive, sulla base dell'ordinanza Errani, attraverso i due uffici mobili di Regione Lazio-Arsial, dislocati presso i Comuni di Leonessa e di Amatrice e attraverso la sede decentrata della Direzione Agricoltura a Rieti". Così una nota l'assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio, Carlo Hausmann. "Penso sia utile ricordare che gli agricoltori e gli allevatori interessati devono presentare una domanda, sulla base della modulistica regionale predisposta per semplificare l'iter e disponibile sul canale Agricoltura del sito della Regione Lazio. Una volta presentata la domanda - spiega Hausmann - dopo un rapido controllo effettuato dai nostri uffici, e nel caso in cui la spesa sia autorizzata, si procederà al pagamento. Il produttore non deve sostenere alcuna anticipazione" e "la Regione Lazio provvederà al pagamento e successivamente il produttore entro dieci giorni dall'erogazione dovrà presentare la quietanza delle fatture. Prosegue la distribuzione straordinaria di foraggio".