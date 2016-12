Roma, 20 dic. (askanews) - "I ministri dell'Economia e della Salute intendono revocare il mandato di Commissario ad acta alla sanità della Regione Lazio a Nicola Zingaretti?". È quanto richiede la senatrice Serenella Fucksia (Gruppo Misto) in un'interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministri Padoan e Lorenzin. "Nel marzo del 2013 - ricorda la senatrice - il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato nominato commissario ad acta per la Sanità. La nomina fu necessaria, come sostenne lo stesso Zingaretti, per 'recuperare credibilità, ridurre il debito e il deficit senza ridurre la qualità, e chiudendo con i tagli, perché é tempo di costruire'. Visto che ha affermato che dal primo gennaio 2017 nel Lazio sarebbe stato abolito il ticket sanitario regionale introdotto nel 2008 e che l'abolizione del pagamento di quella quota è stata ufficializzata dopo la firma di un verbale con Cgil, Cisl e Uil avvenuto lo scorso mese di novembre, Zingaretti resterà ancora Commissario?".