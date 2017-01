Roma, 31 gen. (askanews) - "Il Lazio si conferma anche nel 2016 la Regione italiana con il miglior saldo in termini di aumento del numero di imprese". Così l'assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio, Guido Fabiani in merito allo studio Unioncamere-InfoCamere pubblicato oggi che parla di un saldo attivo al 31 dicembre scorso, a livello nazionale, di 41.354 imprese, che si traduce in un +0,7%. "Ebbene la nostra regione - spiega Fabiani - fa registrare la migliore performance del Paese con un saldo positivo di 11.264 aziende, ossia oltre il 27% dell'aumento totale, e con il miglior incremento percentuale (+1,77%) facendo meglio del 2015 quando l'aumento era stato dell'1,71%". "Sono convinto che questo trend positivo - ha aggiunto poi Fabiani - sia dovuto in buona parte anche alle politiche di sviluppo economico messe in campo da questa amministrazione regionale per sostenere l'innovazione del mondo delle imprese, promuovere le startup, rilanciare e rinforzare il credito alle imprese e costruire un serio processo di reindustrializzazione e internazionalizzazione del tessuto produttivo".