Roma, 24 feb. (askanews) - Oltre 20 riconoscimenti per altrettante situazioni di impegno nel sociale. Sono quelli che verranno assegnati domani, ore 16 presso il Salone della Croce Rossa di Via Ramazzini a Roma, ai realizzatori di esperienze innovative o per il sostegno o la promozione dello stile di vita e di lavoro del Terzo Settore in 6 aree. I Premi "Formica d'oro", promossi dal Forum Terzo settore del Lazio, sono assegnati da una Giuria presieduta quest'anno dall'artista e presidente di Ecad, Vittorio Pavoncello. Il Forum TS del Lazio impegna circa 300.000 iscritti alle varie realtà e coinvolge oltre un milione di persone della nostra regione.

Dinanzi al catastrofico evento del terremoto e sollecitata da molte segnalazioni, la Giuria del Premio "Formica d'oro" 2017 ha deciso di premiare innanzitutto la Croce Rossa Italiana - Comitato del Lazio, come "simbolo e rappresentanza di tutti coloro che si sono impegnati senza sosta" nell'aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto. Per la sezione "Personalità", la giuria ha invece assegnato il premio ai genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola, "per il loro coraggio ed impegno per la ricerca dolorosa ma incessante della verità, facendo anche conoscere luoghi dove i diritti umani vengono brutalmente calpestati".