Roma, 25 gen. (askanews) - "Un bando per promuovere la ricerca che penalizza un centro di eccellenza come il Bambino Gesù: questo capolavoro di sciatteria non poteva essere che opera di Lazio Innova". Così il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio). "Solo qualche giorno - aggiunge - fa il direttore generale Ciampalini elogiava la qualità dei bandi redatti dalla società regionale, creatura della Giunta Zingaretti, ed ecco il risultato. Si pubblica un bando rivolto a organismi pubblici e privati per valorizzare progetti di ricerca ma tra i requisiti per partecipare si richiede che i beneficiari dei contributi previsti dall'avviso abbiano sede nel 'territorio' della Regione Lazio. Con una parola, di fatto, si escludono le strutture extraterritoriali, come il Bambino Gesù, che pure fisicamente sono nel Lazio. Se fossimo stati maliziosi, avremmo potuto fantasticare su misteriose ragioni complottistiche ai danni del Bambino Gesù, invece la realtà è drammaticamente fantozziana, semplicemente Lazio Innova non sa neanche scrivere un bando come si deve. Zingaretti faccia correggere l'avviso ed eviti altre figuracce alla nostra Regione".