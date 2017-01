Roma, 18 gen. (askanews) - "E' surreale l'autocandidatura del Comune di Terracina ad ospitare un centro immigrati, aderendo al Piano Sprar. La maggioranza ha alimentato un assurdo ostracismo verso il consigliere Zicchieri 'colpevole' di aver sollevato un problema di trasparenza e di condivisione su una scelta calata dall'alto che appare, a dir poco, singolare". A dirlo il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio).

"E davvero curioso, infatti, - aggiunge - che un Comune guidato da una giunta di centrodestra, con un sindaco di Fratelli d'Italia, si proponga per attivare sul territorio la rete Sprar. Ancora più curioso è come la semplice predisposizione di una mozione possa, addirittura, aver mandato in fibrillazione la maggioranza. Non dimentichiamo che spesso, come accaduto altrove, i centri Sprar si tramutano in centri di accoglienza straordinaria incontrollati. Una problematica su cui la giunta Procaccini, con la sua maggioranza, dovrebbero trovarsi in sintonia, non in dissenso. A meno che Fdi non abbia improvvisamente cambiato le sue posizioni in materia di politiche dell'immigrazione".