Roma, 20 gen. (askanews) - "Zingaretti intervenga a sostegno di molte squadre di basket del Lazio alle prese con problemi seri a causa delle nuove regole sul tesseramento degli atleti extracomunitari, under e over 18. Basta infatti un permesso di soggiorno, che non sia per motivi turistici, per tesserare un atleta extracomunitario; poi la Fip, come lamentano molte società, si disinteressa dei rinnovi dei visti con il rischio che si formino squadre di clandestini. Si tratta di una questione di non poco conto che riguarda tutte le regioni italiane e sta emergendo in modo preoccupante anche nel Lazio: presenterò una interrogazione affinché la Regione Lazio, che ha tra le sue competenze le politiche di promozione dello sport, se ne faccia carico intervenendo presso la Federazione nazionale di pallacanestro, a tutela degli atleti del Lazio e anche di quelli stranieri". A chiederlo il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio). "Le società della nostra regione chiedono aiuto per accendere i riflettori su regole che sarebbe opportuno correggere perché non pongono limite al numero di stranieri in squadra e - aggiunge - alimentano un sottobosco di 'procuratori' i quali speculano sul tesseramento facile degli extracomunitari".