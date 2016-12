Roma, 28 dic. (askanews) - "Il primo Consiglio regionale del 2017 si riunisca ad Amatrice. Dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione sui territori colpiti dal sisma di agosto e mi auguro che il presidente Zingaretti e il presidente Leodori raccolgano questo appello". Così il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio). "Amatrice e Accumuli hanno ancora bisogno di sostegno - aggiunge - In questi giorni tanti parlamentari, con la loro presenza, hanno voluto testimoniare la propria vicinanza; terminati i lavori che ci vedono impegnati in questi giorni per approvare il bilancio regionale 2017, credo sarebbe un segnale importante inaugurare i lavori consiliari del nuovo anno ad Amatrice".

