Roma, 28 feb. (askanews) - "Ho chiesto di convocare i vertici di Alitalia per un'audizione congiunta e urgente nelle commissioni consiliari trasporti e lavoro. Il precipitare della crisi dell'azienda impone un confronto nel più breve tempo possibile. Vogliamo capire cosa sia accaduto in questi anni, dopo l'ingresso di Etihad, quali siano le condizioni economico-finanziarie e con quale piano industriale l'azienda intenda fronteggiare l'ennesimo momento di criticità". Così il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio), ricordando che si sta parlando "di un asset produttivo importante che insiste sul territorio della regione Lazio, di un hub internazionale come quello di Fiumicino con un significativo bacino di occupazione diretta e indiretta. Mi auguro che si calendarizzi quanto prima l'audizione con i rappresentanti dell'azienda per approfondire se e quali siano gli obiettivi di investimento e sviluppo di Alitalia, prima di cedere a esuberi e tagli all'occupazione".