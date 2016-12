Roma, 29 dic. (askanews) - "Prosegue l'impegno a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto: insieme al Golden Circus Festival di Liana Orfei abbiamo organizzato, come ogni anno durante le festività natalizie, una serata di beneficienza e solidarietà. Quest'anno il ricavato della serata, che si è svolta il 27 dicembre, sarà destinato alla città di Accumoli". Così il consigliere regionale del Lazio, Fabio De Lillo (Cuoritaliani) che, insieme al senatore Stefano De Lillo, ha organizzato l'evento a cui hanno partecipato il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, il sindaco di Posta, Serenella Clarice, le associazioni della protezione civile e delle guardie ambientali.

"I fondi raccolti saranno utilizzati per interventi ad Accumoli, privilegiando iniziative per i bambini. Ringraziamo quanti hanno donato un contributo, il Golden Circus e naturalmente il sindaco Petrucci e il sindaco Clarice, per la loro presenza, i volontari della protezione civile e le guardie ambientali, per l'impegno quotidiano nei luoghi del sisma, e la rappresentanza del comune di San Benedetto del Tronto dove sono state accolte le famiglie sfollate".