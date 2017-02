Roma, 22 feb. (askanews) - Cotral, Cgil, Cisl, Uil e Faisa Cisal hanno raggiunto un accordo per incrementare la produttività aziendale nella direzione indicata dal contratto nazionale di categoria degli autoferrotranvieri. L'orario di lavoro di tutti i dipendenti dell'azienda - addetti all'esercizio e alle manutenzioni, personale di verifica e amministrativo - è fissato in 38 ore settimanali. Contemporaneamente, viene offerta ai lavoratori la possibilità di accedere a incentivi e premi di risultato. In particolare, il personale viaggiante potrà usufruire di premi commisurati al tempo lavorato su turni di guida effettiva. Tra le novità sancite dall'accordo il controllo a vista del biglietto da parte dell'autista che potrà anche elevare sanzioni, sia durante sia fuori dall'orario di lavoro. Un punto di incontro tra azienda e sindacati per combattere il fenomeno dell'evasione tariffaria. L'intesa prevede anche l'erogazione a tutti i dipendenti di un buono pasto giornaliero. "Siamo molti soddisfatti - dichiara l'Amministratore Delegato di Cotral Arrigo Giana - è un passo importante che garantisce l'equilibrio economico dell'azienda dandoci la possibilità di proseguire nel nostro piano di investimenti sul rinnovo della flotta per migliorare la qualità del servizio e le condizioni di lavoro dei nostri dipendenti".