Roma, 23 gen. (askanews) - "La percentuale di adesione allo sciopero di 4 ore indetto da Fit Cgil, Sul Ct e Faisa Cisal oggi, lunedì 23 gennaio, è stata del 29,5% del totale dei dipendenti dell'azienda in servizio nella fascia oraria interessata dall'agitazione". A renderlo noto Cotral riferendosi allo sciopero che ha preso il via oggi alle 12.30 per terminare alle 16.30.