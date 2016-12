Subiaco (Rm), 27 dic. (askanews) - "E' una giornata importante non solo per i cittadini di Subiaco e della valle, ma per tutto il Lazio". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina a Subiaco per la consegna del primo autobus bipiano Cotral che servirà la linea Subiaco-Roma. In arrivo poi nel 2017 - come illustrato dal governatore - altri 13 autobus bipiano. Un totale di 40 nuovi mezzi da 100 posti - 90 a sedere e 10 in piedi - che andranno ad integrare la fornitura dei 300 Solaris Inturbino. Dunque Cotral investe in sicurezza e confort con mezzi ecologici euro6. "Oggi è una bella giornata per Subiaco e per la regione Lazio" ha sottolineato l'assessore regionale del Lazio alla Mobilità, Michele Civita. "È un momento di passagio l'inizio di una svolta possibile alla quale abbiamo lavorato tutti questi anni" ha aggiunto. "Un bel regalo di Natale" ha detto dal canto suo il sindaco della cittadina laziale, Francesco Pelliccia, ponendo l'accento sull'importanza di settori come il trasporto pubblico locale, della sanità e della cultura per i cittadini.