In via precauzionale

Roma, 18 gen. (askanews) - "In via precauzionale, il sindaco Simone Petrangeli ha deciso di emanare una apposita ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nei giorni dal 18 al 21 gennaio compreso per accertare l'assenza di eventuali danni o lesioni presso gli edifici scolastici". E' quanto si legge in una nota del Comune di Rieti dove si spiega che "oltre a ciò l'Amministrazione comunale sta predisponendo delle strutture di accoglienza riscaldate (Bocciodromo comunale e Campi da tennis comunali) e di stazionamento (Pala Cordoni) per chi ne volesse usufruire".