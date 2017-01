E' un bene importantissimo per il territorio

Roma, 13 gen. (askanews) - "Accogliamo positivamente la comunicazione da parte della Regione Lazio dell'uscita entro aprile del bando per la riqualificazione della Tenuta agricola di Castel di Guido, azienda che da anni necessita di un'operazione di rilancio. Si tratta di un bene importantissimo per il territorio, con grandi potenzialità inespresse che merita di essere valorizzato con serietà e impegno". Così David Granieri, presidente di Coldiretti Roma e Lazio, sottolineando che "per questo è fondamentale proseguire lungo il percorso già avviato all'insegna della massima condivisione e trasparenza evitando episodi e situazioni che possano inficiare il lavoro svolto finora e i futuri obiettivi di crescita".