Roma, 14 gen. (askanews) - "La fotografia che presentiamo grazie ai dati dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati e del Dipartimento per le Politiche di Coesione di Palazzo Chigi, è il frutto dello splendido lavoro del Procuratore Giuseppe Pignatone, del coordinatore della Dda Michele Prestipino, del Presidente della sezione del Tribunale di Roma per le Misure Preventive Guglielmo Muntoni e di tutte le Forze di Polizia che a Roma e nel Lazio esprimono eccellenze investigative di grande qualità". Così Gianpiero Cioffredi, Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio,commentando i dati dai quali emerge che il Lazio, con 1270 beni immobili, dopo Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e Lombardia, è la sesta regione in Italia per numero di beni confiscate alle mafie. "Quelli sulle confische sono numeri che indicano il radicamento delle mafie nel Lazio, cifre che lanciano una sfida a tutte le Istituzioni affinché venga posto come tema cruciale dell'agenda del governo locale il rilancio del riutilizzo sociale dei beni confiscati. Noi come Regione nelle prossime settimane illustreremo il nostro impegno" dice Cioffredi. (segue)