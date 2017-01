Roma, 16 gen. (askanews) - "Zingaretti perde consensi:i cittadini lo bocciano e il gradimento cala di quasi 5 punti percentuali. Alla fine i nodi vengono al pettine e i bluff pure". Così il consigliere regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, commentando i risultati dell'indagine Governance Poll 2017, realizzata da Ipr Marketing per il Sole 24 Ore. "Non ci si poteva aspettare altro dal peggior presidente della storia del Lazio, bravo solo a regalare poltrone - dice Cangemi - non ha saputo fare nulla di concreto per questa regione e i cittadini se ne sono accorti. È sufficiente rendersi conto dello stato penoso della sanità, dell'assenza di qualsiasi politica di sviluppo, delle tante promesse fatte è mai mantenute. Ormai manca poco alla fine di questa disastrosa legislatura; Zingaretti cominci a preparare le valigie, gli elettori lo spediranno a casa".