Roma, 23 feb. (askanews) - "Solidarietà ai lavoratori di Alitalia in sciopero contro l'ennesimo rischio di esuberi e tagli all'occupazione. Non si può consentire che le cicliche crisi dell'azienda si scarichino sistematicamente sui dipendenti. Le istituzioni locali facciano sentire la propria voce perché Alitalia significa posti di lavoro importanti per Roma e il Lazio, in termini sia di occupazione diretta sia di indotto che ruota intorno alla compagnia e all'hub di Fiumicino". Così il consigliere regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, rivolgendosi al presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti: "eviti di nascondersi, come accaduto con la vertenza Sky, ci metta la faccia prima che sia troppo tardi".