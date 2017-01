Roma, 19 gen. (askanews) - "Ho dato disposizione di procedere alla convocazione, in commissione sul Pluralismo dell'informazione, dei rappresentanti di Sky, delle organizzazioni sindacali, del Corecom e dell'assessore regionale competente. Siamo preoccupati dalla decisione dell'azienda di trasferire la sede romana del tg di via Salaria a Milano, con tagli ai livelli occupazionali che penalizzeranno giornalisti e tecnici". A dirlo il consigliere regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, presidente della Commissione consiliare Vigilanza e Pluralismo dell'Informazione. "La Regione Lazio, anche alla luce della recente legge di riordino in materia di pluralismo dell'informazione, ha - spiega - il dovere di farsi carico di quanto sta accadendo nella redazione romana di Sky; per questo, come sollecitato anche da altri colleghi consiglieri, ci siamo immediatamente attivati per mettere intorno ad un tavolo tutti i soggetti coinvolti, con l'auspicio di individuare una soluzione positiva a tutela di un Telegiornale nato e cresciuto nella Capitale e della professionalità di quanti, da anni, vi lavorano con competenza e impegno".