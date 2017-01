"Grazie per la sua sensibilità"

Roma, 26 gen. (askanews) - "Nel corso della mattinata l'Avvocato Domenico Marzi mi ha comunicato che avrebbe rinunciato all'incarico di consulente della Regione Lazio in considerazione dell'intenzione di assumere la difesa di uno dei soggetti coinvolti nell'indagine curata dalla Dda". Così in una nota l'assessore all'Ambiente e Rifiuti della Regione Lazio, Mauro Buschini. "Tale condotta dimostra la sua spiccata sensibilità istituzionale nell'aver voluto tenere separati le attività professionali rispetto alla collaborazione con l'amministrazione regionale. Dunque ringrazio l'Avvocato Marzi per aver rimesso tempestivamente il suo incarico di consulente, nonostante la mia rinnovata fiducia nei suoi confronti, al solo fine di evitare speculazioni e strumentalizzazioni offensive della onorabilità sua e dell'amministrazione regionale" conclude.