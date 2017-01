Roma, 27 gen. (askanews) - "Oggi ho inoltrato al Presidente Leodori una comunicazione a nome del gruppo consiliare del M5S Lazio per chiedere la convocazione di un consiglio straordinario a seguito delle recenti indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma sulla gestione dei rifiuti nel Lazio". Ad annunciarlo Silvia Blasi, capogruppo del M5s Lazio, ricordando che "l'inchiesta ipotizza l'esistenza di un vero e proprio sistema criminale talmente ben ramificato da poter influenzare i risultati delle analisi sui rifiuti e la loro classificazione, un quadro che ci lascia sgomenti e con molte domande, alcune già anticipate dalle nostre interrogazioni depositate in questi anni su questo argomento. Avremmo approfittato della commissione ambiente programmata per la giornata di ieri per porgere queste domande all'assessore, ma il repentino annullamento della seduta e la fuga di Buschini rendono necessaria la rapida convocazione di un consiglio straordinario".