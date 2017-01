Roma, 12 gen. (askanews) - "Grande soddisfazione per come si è risolta la vicenda dei 21 lavoratori della SGS che per lunghi mesi sono stati sui tetti del San Camillo". Così in una nota Michele Baldi, Capogruppo della Lista Civica Nicola Zingaretti al Consiglio Regionale del Lazio. "Come Regione Lazio, insieme al Direttore Generale Fabrizio D'Alba, già da tempo avevamo risolto la parte di nostra competenza nel modo migliore. Un lavoro fatto in silenzio, con serierà, individuando i modi e le forme migliori per risolvere la vertenza. L'ho fatto - dice - in silenzio, senza clamore, senza strumentalizzare una situazione drammatica ma con grande rispetto di quei lavoratori e delle loro famiglie. Lavoratori che una volta avuto il via libera della Regione sono stati bravissimi a chiudere una trattativa con la parte privata e già da oggi a tornare sui luoghi di lavoro. La speranza è che le condizioni in futuro possano consentire di aumentare quel monte ore e dare ancora più respiro a queste persone. La loro soddisfazione e la loro commozione è la mia soddisfazione e la mia commozione" conclude Baldi.