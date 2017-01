Roma, 17 gen. (askanews) - "La sentenza del Tar sulla Asl di Frosinone conferma quanto noi avevano denunciato, che non è stato preso in considerazione dalla Regione ma è stato accolto dai giudici amministrativi. Si tratta dell'ennesima dimostrazione di una mancata pianificazione da parte dell'amministrazione Zingaretti. E come sempre i cittadini saranno costretti a pagare per gli errori della Regione, che si aggiungono ai disagi e ai disservizi che incontrano quotidianamente nella sanità". Così il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute, Antonello Aurigemma. "Ora scriveremo all'Anac perché non vorremmo che quanto avvenuto oggi possa ripetersi con le altre nomine già effettuate e che non rispetterebbero i requisiti necessari, come nel caso della dg De Grassi".