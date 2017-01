Roma, 5 gen. (askanews) - "Il presidente Zingaretti afferma che nei giorni festivi sarà possibile rivolgersi anche ai nuovi ambulatori di cure primarie. Prima di lasciarsi andare all'ennesimo proclama, chiediamo a Zingaretti che fine ha fatto il progetto delle case della salute, visto che ne dovevano aprire 24 entro il 31 dicembre 2015, ma ad oggi ne sono operative soltanto 13". Così il capogruppo di FI della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute, Antonello Aurigemma, chiedendosi che fine abbiano fatto "le soluzioni per l'emergenza liste d'attesa, come indicate nel decreto del commissario ad acta del 2013". "Ad oggi nulla è cambiato, anzi la situazione è notevolmente peggiorata. Che fine hanno fatto le tanto invocate misure per porre rimedio al caos nei pronto soccorso, dato che la situazione, soprattutto nel periodo delle festività, diventa sempre più critica? Come intende agire, inoltre, per la questione precari, visto che la regione prevede la stabilizzazione del 25% mentre il decreto ministeriale del 2015, come lamentano i sindacati, impone il 50%. Consigliamo al governatore di evitare i soliti annunci" conclude.