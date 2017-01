Roma, 10 gen. (askanews) - "Anche la Cgil non fa che confermare le nostre preoccupazioni, relativamente ai ritardi per quanto riguarda alcuni interventi post sisma. Nell'ambito delle sue competenze, il presidente Zingaretti sta agendo con la solita lentezza, infatti sarebbe servita una adeguata e attenta programmazione per prevenire alcune problematiche. Anche perché era abbastanza immaginabile che le condizioni meteo sarebbero peggiorate con l'arrivo dell'inverno". Parole del capogruppo di Forza Italia della regione Lazio, Antonello Aurigemma, che spiega: "riteniamo necessario che il governatore incontri i sindacati e tutte le parti in causa, proprio per comprendere concretamente le istanze della cittadinanza, di tutte quelle piccole e medie imprese, come gli allevatori, che costituiscono il tessuto economico di tali realtà e che stanno incontrando gravi difficoltà".