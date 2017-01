Roma, 4 gen. (askanews) - "Zingaretti, commentando il nuovo contratto di servizio tra Regione e Atac, ha affermato che questo porterà più sicurezza, qualità ed efficienza. Come abbiamo più volte ribadito, riteniamo che la vera efficienza potrà essere garantita realmente quando la Regione deciderà di far erogare direttamente al Campidoglio le risorse del fondo nazionale dei trasporti, cosi come previsto dalla legge 2012 su Roma Capitale". Così il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio, Antonello Aurigemma. "Atac ha bisogno di sapere con certezza di quanto può disporre, e l'entità delle risorse non può variare di anno in anno, in base alla discrezionalità della regione. Anche perché è opportuno ricordare che Atac svolge quasi il 70% del trasporto pubblico regionale, e nel 2017 riceverà circa il 40% (per la precisione ha avuto 240 milioni rispetto ai 540 mln che la regione ha ottenuto dal fondo nazionale). Quindi, Zingaretti passi dalle parole ai fatti se vuole veramente tutelare il trasporto pubblico di Roma e della nostra regione" conclude.