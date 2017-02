Roma, 8 feb. (askanews) - "Nonostante le comparsate in giro per il Lazio per inaugurare nuovi bus Cotral da parte del presidente Zingaretti e dei vertici aziendali, la situazione è davvero preoccupante. In più occasioni abbiamo ribadito che questi nuovi mezzi altro non sono che il risultato dei tagli effettuati al servizio, ma ancor più grave è quanto avvenuto a Subiaco ad una persona disabile, che non è potuta salire sul bus poiché era sprovvisto di pedana. E proprio quest'ultimo aspetto desta profonde perplessità: infatti, a quanto pare i nuovi pullman extraurbani di 12 metri non sarebbero attrezzati per favorire l'accesso delle persone con disabilità. E questo è già un aspetto a dir poco sconcertante". Così il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio, Antonello Aurigemma. (Segue)