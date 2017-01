Roma, 20 gen. (askanews) - "Dopo mesi di inerzia, arrivano le prime determine per l'assegnazione delle farmacie. E' servita una lunga battaglia e una grande pazienza da parte dei professionisti assegnatari per svegliare la Regione, che alla fine ha compiuto quel passo che andava effettuato in pochi giorni, senza far passare tutto questo tempo". Così il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute, Antonello Aurigemma, che ringrazia i farmacisti che definisce "vittime di una burocrazia insolente che molto spesso invece di aiutare i cittadini si interpone per creare ostacoli, e soprattutto la mia riconoscenza va a tutte quelle persone che si sono adoperate per colmare il vuoto di questa amministrazione regionale e al fine di sollecitare dall'inerzia alcuni dirigenti".