Roma, 3 gen. (askanews) - "La disorganizzazione della Regione è sempre più eclatante. Oggi, anche su un tg nazionale, vengono riportati i disagi che incontrano i cittadini che vogliono effettuare la vaccinazione contro la meningite. Nel caso specifico, si è preso in considerazione un poliambulatorio di Roma in zona Tufello Val Melaina, con gli utenti costretti a file di ore e ore, a partire dalle sei di mattina per attendere l'apertura alle otto. Naturalmente, le persone sono comprensibilmente spazientite, anche perché - è giusto ricordare - pagano per questa vaccinazione". Così il capogruppo di forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute Antonello Aurigemma, spiegando di aver chiesto "una convocazione urgente della commissione Salute per affrontare tale realtà, che riguarda anche altre strutture del Lazio. L'obiettivo è che la Regione predisponga un giusto e adeguato piano di prevenzione, soprattutto in termini di organizzazione e programmazione, affinché si evitino i soliti disservizi, tipici della sanità zingarettiana, che anche oggi ci hanno portato alla ribalta sulle cronache nazionali".