Roma, 5 gen. (askanews) - "Abbiamo appreso, purtroppo, della vicenda della donna incinta che ha perso il suo bimbo. Nell'esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia, allo stesso tempo ho chiesto formalmente all'amministrazione regionale tutta la documentazione su questo caso, per affrontare tale realtà in commissione. Onestamente, riteniamo impensabile e inimmaginabile che una donna in gravidanza possa attendere due ore in un pronto soccorso". A dirloil capogruppo di Forza Italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute, Antonello Aurigemma. "Questo avviene sicuramente non per colpa del personale, che comunque continua a lavorare con grande responsabilità e competenza nonostante le tante difficoltà che incontra (in primis la carenza di organico), ma a causa principalmente della mancanza assoluta di programmazione e pianificazione da parte del presidente Zingaretti, che denunciamo - invano - da troppo tempo" conclude.