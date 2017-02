Lazio, Aurigemma (FI): chiederemo stop proposta legge vaccini

Roma, 14 feb. (askanews) - "Oggi in commissione regionale salute sono in corso le audizioni di associazioni ed esperti del settore, per quanto riguarda la proposta di legge sull'obbligatorietà della vaccinazione per l'accesso dei minori nei nidi pubblici". Così il capogruppo di Forza italia della regione Lazio e vice presidente della Commissione Salute, Antonello Aurigemma. "Nonostante i numerosi annunci lanciati da Zingaretti sull'importanza di queste linee guida - spiega - questa mattina la maggioranza ha pensato bene di disertare la commissione, lasciando solo un membro ad assistere alla discussione. Questo la dice lunga sulla volontà di confrontarsi da parte del centrosinistra. Visto che questa maggioranza non sembra interessata alla tematica in questione, chiederemo il ritiro della proposta di legge".