Lazio Ambiente, Di Paolo: dimissioni Dg ci danno ragione

Roma, 1 feb. (askanews) - "Le dimissioni del direttore generale di Lazio Ambiente dimostrano come le perplessità che sollevo da mesi sulla sua incompatibilità, per gli incarichi ricoperti in Ambiente spa di Ciampino, non erano campate in aria. Finalmente la Giunta Zingaretti ha fatto il suo dovere". E' quanto dichiara il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio), spiegando che "secondo indiscrezioni di stampa, a prendere le redini di Lazio Ambiente potrebbe essere Daniele Fortini e viene da chiedersi se sia una buona notizia perché è piuttosto difficile capire come si possa conciliare il Fortini pensiero in epoca Ama completamente antitetico rispetto al Fortini pensiero in Regione Lazio. L'auspicio è che, fermo restando la giusta e necessaria rimozione del direttore De Stefano, non si passi dalla padella alla brace".