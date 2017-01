Lazio, Aduc: Zingaretti corresponsabile disservizi Roma-Lido

Roma, 5 gen. (askanews) - "Affidare la gestione della ferrovia Roma-Lido all'Atac è come incaricare Dracula della custodia di sacche di sangue. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha assegnato all'Atac la gestione della ferrovia Roma-Lido. Come si fa ad affidare ad una azienda di trasporti, tecnicamente fallita, come ha dichiarato l'assessore comunale alle Partecipate Pubbliche capitoline, Massimo Colombam, un servizio di trasporto pubblico?" A chiederselo Primo Mastrantoni, segretario Aduc, spiegando che "il presidente Zingaretti cerca di correre ai ripari minacciando l'Atac di sanzioni se non ottempererà al contratto di servizio. Una mossa per evitare chiamate in causa, già preannunciate dall'Antitrust a dicembre scorso con una segnalazione inviata allo stesso presidente, nella quale si sottolinea come la Regione non abbia mai esercitato i propri poteri di intervento e sanzione, pur previsti dal contratto di servizio, nè abbia proceduto allo svolgimento di una gara per individuare un gestore efficiente. Insomma, Zingaretti è corresponsabile dei disservizi e i romani possono prendersela con lui, oltre che con la sindaca Raggi" conclude.