Roma, 28 dic. (askanews) - È stato avviato a cavallo delle festività natalizie un programma di interventi di pulizia e messa in sicurezza dei letti dei corsi d'acqua che attraversano il territorio del Comune di Cerveteri. "L'intervento - ha annunciato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci - è realizzato direttamente dal Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano e proseguirà fino a Gennaio. Si tratta di lavori fondamentali per la sicurezza idrogeologica del territorio ed anche per il decoro urbano, visto che alcuni corsi d'acqua attraversano i nostri centri abitati". Il Consorzio di Bonifica sta completando in questi giorni gli interventi sul Fosso Zambra, dal tratto che va dall'Aurelia al mare e dall'Autostrada fino a monte. Si tratta di lavori di bonifica e pulizia, rimozione della vegetazione spontanea e spurgo. Gli interventi proseguiranno sul Fosso del Marmo e sul Fosso Centocorvi Montetosto.