Roma, 16 gen. (askanews) - E' stato condannato a 3 anni e quattro mesi di reclusione l'uomo che la notte tra l'8 e il 9 gennaio scorsi lasciò il figlio in macchina alle tre del mattino, andando poi a giocare alle slot-machine in un locale nei pressi di Ostia. La sentenza è stata decisa dal giudice monocratico Sabina Lorenzo per il reato d'abbandono di minori che ha anche confermato la custodia cautelare in carcere a Regina Coeli.

L'imputato, Marco A.P., elettricista di 34 anni, agli investigatori in occasione del fermo aveva spiegato: "Ho fatto qualche partita alle macchinette. Tutto è durato massimo un quarto d'ora". Padre di quattro bambini l'uomo portò con sé il più piccolo dei figli, e che ha tre anni.

A segnalare alle forze dell'ordine la presenza del piccolo nell'automobile parcheggiata davanti alla sala giochi, in piena notte, sarebbe stato un passante. Il giudice nella scorsa udienza aveva anche trasmesso gli atti del procedimento ai servizi sociali, per valutare la situazione e gli estremi del caso.