Roma, 3 gen. (askanews) - "L'attenzione, doverosa, della Regione Lazio ai territori messi in ginocchio dalla tromba d'aria del 6 novembre è frutto soprattutto della forte iniziativa del nostro gruppo, portata avanti con determinazione dai consiglieri Luca Malcotti e Giuseppe Cangemi". Così Daniele Sabatini, capogruppo Cuoritaliani in Regione Lazio, ricordando che "il nostro gruppo, prima con una mozione approvata all'indomani dell'evento calamitoso, e poi nel corso dei lavori per l'approvazione del bilancio regionale 2017, ha insistito affinché la Giunta regionale assicurasse la disponibilità di fondi per fronteggiare i danni che hanno devastato Ladispoli, Cerveteri e Cesano di Roma, al fine di dare un primo aiuto concreto ai Comuni in attesa di eventuali interventi del governo. Un impegno che abbiamo chiesto alla Giunta Zingaretti e che abbiamo ottenuto a tutela di tutte le popolazioni coinvolte", conclude.