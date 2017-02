Roma, 8 feb. (askanews) - "La Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, partecipa a Fruit Logistica, la più grande fiera internazionale dedicata al settore dell'ortofrutta in programma a Berlino da oggi fino a venerdì 10 febbraio, con oltre 2.884 espositori, 83 Paesi partecipanti e 70.000 buyers. Il Lazio, in uno spazio di 130 mq sarà presente con circa 150 produttori (Agrinsieme OP, AOP CSC Lazio, Biodinamica Parlapiano Donato, C.O.P.A., Mafalda, MOF, Olive.R, Parlapiano Demetrio), per promuovere a livello internazionale le eccellenze ortofrutticole insieme al suo immenso patrimonio turistico e culturale". Così in una nota la Regione Lazio. "Un racconto - si legge nel comunicato - del territorio narrato attraverso le eccellenze produttive, che potranno essere degustate tal quali o come centrifughe e cocktail nei 6 appuntamenti quotidiani di animazione proposti dalla Regione Lazio, in collaborazione con AgroCamera. Una importante occasione per promuovere un comparto strategico".