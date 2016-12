Con 22 nuovi gate per un investimento di 390 milioni di euro

Fiumicino (Rm), 21 dic. (askanews) - L'aeroporto di Fiumicino raddoppia la capacità degli imbarchi per i paesi extra-Schengen. E' stata infatti inaugurata la nuova area di imbarco internazionale "E". La nuova area consentirà di accogliere sei milioni di passeggeri in più ogni anno, attraverso 22 nuovi gate, per un investimento pari a 390 milioni di euro.

(Segue)