Roma, 22 feb. (askanews) - "La decisione della procura di Roma - ha detto - rappresenta un fatto storico. Per la prima volta vengono indicate precise responsabilità penali in capo ai datori di lavoro che non hanno salvaguardato la sicurezza di dipendenti esposti a rischi elevatissimi". Lo ha detto l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, legale di parte civile per conto della famiglia Failla. Il penalista ha poi aggiunto: "L'auspicio è che questa impostazione costituisca una severo monito per il futuro. L'incolumità dei lavoratori deve prevalere su ogni altra considerazione".