Roma, 28 feb. (askanews) - Istigò il figlio minorenne nel settembre 2014 a picchiare a morte Khan Muhammad Shahzad, pizzaiolo di origini pakistane. Per questo motivo la corte d'assise d'appello ha confermato la penale responsabilità nei confronti di Massimiliano Balducci. Il fatto avvenne nella tarda serata del 18 settembre 2014 nel quartiere di Torpignattara.

La condanna è però di fatto stata dimezzata rispetto al primo grado ed ha avuto 10 anni. In particolare l'imputato è stato riconosciuto colpevole di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi e dall'istigazione di un minorenne a compiere un reato. Il figlio è stato condannato in primo grado a 8 anni di reclusione ed è in attesa dell'appello.