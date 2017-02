Roma, 9 feb. (askanews) - Duecento precari barricati all'Istat, in Via Balbo a Roma, hanno bloccato le porte di ingresso con catene e stanno impedendo da circa 30 minuti a tutti di accedere o di lasciare l'edificio. Lo riferisce Lorenzo Cassata, responsabile Istat della Flc Cgil, spiegando che si tratta dell'escalation di una protesta di oltre 350 lavoratori precari dell'istituto, in alcuni casi da 7 anni, innescata dall'ennesimo slittamento di un provvedimento che speravano avviasse la loro stabilizzazione.

Provvedimento che, secondo Cassata, avrebbe dovuto essere inserito nella legge di bilancio, ma non è passato, poi nel Milleproroghe, ma anche qui un nulla di fatto, e ora appare bloccato.

"Stamattina il presidente ha fatto sapere di un possibile ulteriori rinvio. I lavoratori sonno in preda allo sconforto, già ieri erano saliti sul tetto per protesta - ha detto ancora il sindacalista - ora hanno chiuso la sede centrale e in 200 si sono barricati dentro. Chiedono un intervento alle istituzione perché ormai questo sembra un attacco all'Istat: per altri enti emendamenti simili sono passati".