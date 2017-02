Roma, 9 feb. (askanews) - "E' andata bene, penso di aver chiarito tutto. L'interrogatorio si è svolto in un clima sereno e collaborativo, anche se ho avuto giornate migliori". Lo ha detto Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica della sindaca di Roma Virginia Raggi dopo la mezzanotte dopo esser stato interrogato per oltre cinque ore sulla sua promozione con stipendio triplicato e sul caso delle polizze vita da lui stipulate e intestate alla sindaca.

"I magistrati - ha spiegato lasciando la Procura dopo l'atto istruttorio davanti al procuratore aggiunto Paolo Ielo, al sostituto Francesco Dall'Olio e al capo della Squadra mobile Luigi Silipo - hanno voluto analizzare ogni aspetto e ogni sfaccettatura della vicenda e non mi sembra che mi abbiano fatto nuove contestazioni. Sul mio conto hanno fatto indagini patrimoniali molto complesse. Nei prossimi giorni i miei avvocati presenteranno una memoria".