Internazionali Tennis, Di Paolo: Zingaretti batta un colpo

Roma, 11 gen. (askanews) - "Preoccupa l'ipotesi di un trasferimento a Milano degli Internazionali d'Italia di tennis, se Roma dovesse perdere lo storico torneo sarebbe l'ennesimo schiaffo alla Capitale". Così il consigliere regionale del Lazio, Pietro Di Paolo (Identità e Territorio). Zingaretti batta un colpo: in questi anni il Governatore ha brillato per inerzia anche sulle politiche per lo sport, si faccia almeno carico di difendere un evento internazionale importante, appuntamento fisso per la nostra città, non solo per gli amanti del tennis. La Regione Lazio non può restare indifferente".