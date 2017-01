Impianti termici non dovranno oltrepassare i 18 gradi

Roma, 28 gen. (askanews) - Saranno in vigore domani, domenica 29 gennaio 2017, alcune misure che stabiliscono il divieto di circolazione privata all'interno della Fascia Verde del comune di Roma. Gli interventi, si legge in una nota, sono stati adottati sulla base dei criteri indicati nel Piano di intervento operativo, come stabilito dalla delibera n.76 del 28 ottobre 2016.

I rilevamenti hanno, infatti, evidenziato livelli di inquinamento elevati e una situazione di criticità. Il provvedimento si applicherà alle seguenti tipologie veicolari nella fascia oraria 7.30-20.30: - ciclomotori e motoveicoli 'PRE-EURO 1' ed 'EURO 1', a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi. - autoveicoli alimentati a benzina 'PRE-EURO 1', 'EURO1, ed 'EURO 2'. - autoveicoli alimentati a gasolio 'PRE-EURO 1', 'EURO1' ed 'EURO2'.

La nota ricorda, inoltre, che gli impianti termici dovranno garantire una riduzione della temperatura, non oltrepassando i 18 gradi. Le specifiche deroghe saranno riportate nell'atto che sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale.