Roma, 29 dic. (askanews) - "E' stato firmato questa mattina un Protocollo d'intesa con Aiop e Aris, Unindustria, per disciplinare le modalità di trasferimento per ricovero da Pronto Soccorso presso strutture private accreditate". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Il protocollo consente la messa a disposizione di un congruo numero di posti letto modulabile secondo i bisogni e attraverso la programmazione delle aziende territoriali. Tale misura è finalizzata a limitare il disagio dei cittadini nei Pronto Soccorso derivato dall'iper afflusso di questi giorni causato dalla particolare virulenza dell'epidemia influenzale che in questi giorni sta raggiungendo il picco di diffusione".