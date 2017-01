Roma, 11 gen. (askanews) - Va verso l'archiviazione il fascicolo della Procura di Roma che vede indagato Gianluca Gemelli, compagno dell'ex ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi. Il fatto riportato da alcuni quotidiani ha trovato conferma a piazzale Clodio. Il procedimento è una tranche trasmessa nella Capitale da Potenza e che ha riguardato anche l'area petrolifera di Tempa Rossa. Alla luce di alcune intercettazioni emerse per questa vicenda il ministro Guidi lasciò il suo incarico di governo.

Il pm Roberto Felici ha chiesto l'archiviazione per Gemelli, che era stato iscritto nel registro degli indagati a Potenza per il reato di traffico di influenze. Nella istanza sottoposta al gip il pubblico ministero scrive che Gemelli si "presenta come soggetto alquanto intraprendente alla ricerca, quale titolare di società di ingegneria, di affari e commesse nel settore petrolifero".

Insomma "Gemelli deriva la propria autorevolezza dal fatto di essere notoriamente il compagno del ministro Guidi, condizione che egli spende con una certa spregiudicatezza anche millantando, in modo più o meno esplicito, la possibilità di trarre vantaggio da tale sua condizione". Tuttavia "aldilà di tali censurabili atteggiamenti non emerge che egli abbia mai richiesto compensi per interagire con esponenti dell'allora compagine governativa".