Roma, 23 gen. (askanews) - Stefano Crescenzi aveva 37 anni. Condannato in primo grado a 23 anni di reclusione in relazione all'omicidio di Giuseppe Cordaro avvenuto a Roma il 30 marzo dell'anno 2013, è morto oggi in ospedale. A dar notizia del fatto i difensori, gli avvocati Dario Vannetiello del Foro di Napoli e Daniele Fiorino di Roma.

Le condizioni di salute di Stefano si sono aggravate dopo la decisione di rifiutare il cibo del carcere. I legali informano che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel mese di settembre 2016, ha ritenuto che Crescenzi non potesse rimanere in un ordinario istituto penitenziario ed ha deciso il trasferimento dalla casa circondariale di Livorno al centro clinico di Napoli - Secondigliano.

Malgrado tutto i medici - si sottolinea - in breve si sono resi conto che non avrebbero potuto apprestare le cure a Crescenzi, "le cui condizioni diventavano incontrollabili", di qui è stato disposto il trasferimento all'ospedale San Giovanni Bosco. I difensori spiegano poi che a fronte di questa situazione era stato sollecitata una istanza per consentire al loro assistito di ricevere le cure adeguate. "Non sfugga che il detenuto già veniva ritenuto dai sanitari a rischio di morte improvvisa".

