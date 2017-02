Roma, 7 feb. (askanews) - Sit-in e flash mob in piazza del Pantheon a Roma per chiedere l'approvazione immediata della legge sulla cittadinanza ancora bloccata in aula al Senato. Ad organizzarla la campagna "L'Italia sono anch'io" ed il movimento #Italianisenzacittadinanza.

Alcuni esponenti della campagna, di cui fanno parte diverse sigle (dall'Arci alla Caritas, dalla comunità di Sant'Egidio a Legambiente) e gli immigrati, 'armati' di cartelli, sono tornati a chiedere che il testo, approvato alla Camera più di un anno fa, venga presentato direttamente in aula al Senato saltando il passaggio in commissione Affari costituzionali "tuttora priva di presidente dopo lo spostamento della senatrice Finocchiaro al Governo", hanno fatto presente gli organizzatori. Gli stessi hanno infine annunciato una mobilitazione permanente "fino a che non verranno stabiliti tempi certi per l'approvazione della normativa".