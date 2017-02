Roma, 13 feb. (askanews) - Il Consiglio regionale del Lazio ha celebrato la Giornata mondiale dedicata all'epilessia con un convegno interdisciplinare promosso in collaborazione con l'associazione Aice Lazio Onlus, per mettere in comunicazione pazienti, familiari, medici dello sport, istituzioni scolastiche ed epilettologi, questi ultimi della Lega italiana contro l'epilessia (Lice). Denominatore comune degli interventi, la battaglia per vincere la discriminazione nei confronti di questa patologia che nel Lazio riguarda almeno 40 mila persone, la metà delle quali nel solo comune di Roma.

"La medicina da sola non basta", hanno spiegato i vertici di Aice, Umberto Avvisati e Marta Marina Tropea, auspicando interventi legislativi urgenti che impattino anche in ambito sociale, a beneficio degli epilettici e di chi se ne prende cura, a casa come a scuola o nella pratica sportiva. Il presidente della commissione Politiche sociali e salute, Rodolfo Lena, che ha introdotto la giornata, ha annunciato di aver inviato al presidente della Regione Nicola Zingaretti una missiva per favorire l'adozione di un decreto, in armonia con quanto già disposto dalla legge regionale 36 del 1990, per l'individuazione sul territorio di centri di riferimento, la costruzione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta), l'avvio di percorsi di formazione specifica rivolta a medici, infermieri.