Roma, 24 dic. (askanews) - Durante le Feste la Croce Rossa di Roma e i suoi Comitati territoriali hanno incrementato il servizio di unità di strada per i senza dimora. Una data da sempre importante è prevista per il 26 Dicembre quando i volontari CRI saranno sulle strade della Capitale raggiungendo i punti strategici della città: il Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale: Stazione Termini e dintorni; Comitato Locale Municipi 13 e 14 di Roma: Piazza San Pietro e dintorni, Piazza Venezia e dintorni; Comitato Locale Municipio 9 di Roma: Piazzale dei Partigiani, Stazione Ostiense; Comitato Locale Municipio 4 di Roma, in collaborazione con il Comitato Locale Municipi 2 e 3 di Roma: Stazione Tiburtina, Piazzale del Verano e dintorni; Comitato Locale di Ciampino, in collaborazione con il Comitato Locale Comuni dell'Appia: Stazione Tuscolana, Appia e San Giovanni.

Alla Stazione Termini sarà allestito un ambulatorio itinerante su un camper sanitario, con personale medico ed infermieristico, e la presenza delle Infermiere Volontarie dell'Ispettorato della Croce Rossa di Roma, anche a disposizione delle singole unità di strada per criticità che dovessero eventualmente riscontrare durante l'attività. Oltre ai pasti e alle bevande calde saranno distribuiti anche giacconi donati alla Croce Rossa dalla Guardia di Finanza.